Calciomercato dilettanti – L’Union Marmirolo conferma Sabaini. Il Viadana si rinforza con Di Donna

Mantova Va delineandosi l’organico dell’Union Marmirolo, che ha confermato, dalla sponda neroverde. il difensore centrale Sabaini. A proposito di conferme, il centrocampista Danilo Lampo vestirà la maglia della Rapid United per la sesta stagione. In quella appena conclusa ha superato le 100 presenze ed è diventato papà. Il Viadana ha ingaggiato il difensore centrale, ex Luzzara, Giuseppe Di Donna. Un portiere e una punta in quota sono le priorità del San Lazzaro, che sicuramente non terrà Vasaturo, mentre il Borgo Virgilio, che perde per infortunio Nocerino e Vezzani, ha richiesto Campagnari e Centonze.

Il Casalromano, new entry in Terza Categoria, ha inserito in organico i difensori Gabriele De Pietri (già in gialloblù nei tempi d’oro), Luca Bresciani (ex Ceresarese), Youssef Brigal (ex Acquanegra) e l’attaccante Lorenzo Dellabuona (ex Sporting e Ceresarese). Lo Juniors Cerlongo cerca una punta: sfumati Ciulla dello Sporting Club, che dovrebbe andare alla Ceresarese; Regattieri del Casaloldo, nel mirino del Curtatone; Pasetti resta alla Rapid Olimpia e Gakou alla Don Bosco. Piace il trequartista Boselli, ex Guidizzolo. Il Castellucchio ha confermato Bellani, Ongari, Giorgiani, Mega e Pachera.