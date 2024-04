Tennis Tavolo A1 f – La Brunetti va a Cagliari per l’en plein .Brunelli tricolore in doppio e argento nel singolare agli Italiani Paralimpici

Castel Goffredo La squadra femminile della Brunetti gioca oggi a Cagliari (ore 18.30), contro il Quattro Mori, l’ultima partita di regular season del massimo campionato di tennis tavolo. Le castellane, imbattute e matematicamente prime, puntano a realizzare l’en plein di vittorie. L’altra partita dell’ultima giornata fra il Ciatt Prato, avversario della Brunetti in semifinale, e il Südtirol è stata rinviata a domenica 21 aprile. Il nuovo calendario dei play off scudetto, va ricordato, prevede la disputa delle semifinali il 23 aprile; finali di andata il 25-26 aprile e retour match il 27-28. Eventuali spareggi si disputeranno il 9-10 maggio.

«Tutte le gare vanno affrontate col massimo impegno – afferma il gm Franco Scianniamanico – ogni partita di ogni singolo incontro. Siamo imbattuti e vogliamo rimanere tali anche dopo il match col Quattro Mori. In tal senso, ho piena fiducia nelle ragazze e nel lavoro del tecnico, sono sicuro che tutte, come sempre, daranno il meglio».

Doppia medaglia per Michela Brunelli ai Campionati Italiani Paralimpici di Cadelbosco di Sopra. La campionessa della Brunetti ha vinto l’oro nel doppio femminile di classe 1-5 in coppia con Giada Rossi (Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa); in finale hanno battuto per 3-0 (12-10, 11-5, 11-6) Carlotta Ragazzini e Silvana Chirieleison (Lo Sport è Vita Onlus). Terzo gradino del podio in coabitazione per Marisa Nardelli (Polisportiva Handicappati Fiorentini) e Valeria Zorzetto (Tennistavolo Vicenza), che hanno perso per 3-0 (9-11, 7-11, 7-11) contro Brunelli e Rossi; e per Manuela Casu (Cagliari Tennistavolo) e Allegra Magenta (Nerviano Tennistavolo), che hanno ceduto per 3-0 (3-11, 7-11, 1-11) a Ragazzini e Chirieleison. Nel singolare classe 3, Michela si è dovuta accontentare (si fa per dire) della medaglia d’argento, sconfitta dalla compagna di nazionale Carlotta Ragazzini al termine di una partita tiratissima, terminata col punteggio di 3-2 (17-15, 9-11, 12-10, 5-11, 11-7).