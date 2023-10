Pallavolo serie A3 – Gabbiano Mantova in amichevole a Crevalcore con la Geetit Bologna. Depalma e Parolari sempre out

Mantova Prosegue la marcia di avvicinamento del Gabbiano Mantova al campionato di Serie A3. La nuova avventura dei biancazzurri comincia fra una settimana, ma il sestetto di coach Serafini osserverà un turno di riposo e il debutto è fissato per sabato 21 ottobre al PalaSguaitzer con Savigliano.

Oggi pomeriggio, alle ore 18, sul campo di Crevalcore (scuola G. Lodi), Gola e compagni restituiscono la visita che la Geetit Bologna aveva fatto al PalaSguaitzer dieci giorni fa. In quell’occasione il Gabbiano si impose per 3-1 disputando un ottimo test di allenamento. Bologna sarà avversario del sestetto di Serafini anche in campionato e lo scorso anno ha partecipato ai play off. Un ulteriore banco di prova per un Mantova in costante crescita negli ultimi test disputati, l’ultimo vinto a Modena con Villa d’Oro e Mirandola.

Il tecnico non avrà a disposizione gli infortunati Depalma e Parolari, che lavorano a parte per cercare di recuperare il più rapidamente possibile. Da valutare, oltre ai progressi nei vari aspetti del gioco, anche la condizione fisica della squadra che va perfezionandosi in vista dell’inizio del campionato. Un torneo molto tosto dal punto di vista fisico e nuovo per almeno metà del roster, ma da affrontare con l’entusiasmo e la consapevolezza nei propri mezzi. Il primo obiettivo sarà conservare la categoria dopo gli sforzi per ottenerla. Ma, oliati i meccanismi ed entrati nel clima di questa nuova avventura, il Gabbiano Mantova ha le carte in regola per provarci con tutte le formazioni del girone.

Sergio Martini