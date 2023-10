Calcio Promozione – Union Marmirolo, Perinon carica la sveglia: “Col S.Lazzaro è già sfida da dentro o fuori”

Marmirolo Un solo punto in quattro giornate e ultimo posto in coabitazione col San Lazzaro. Il bilancio dell’Union Team Marmirolo è sicuramente negativo, ma analizzando meglio i dati si nota che i neroverdi hanno subìto tutte sconfitte di misura. E contro le prime tre della classe. Domani c’è la trasferta al Migliaretto per il delicato derby salvezza contro il SanLa. «E’ un momento difficile per entrambe – afferma mister Filippo Perinon – dispiace essere così indietro perché con Vighenzi, Orsa e Vobarno non abbiamo affatto sfigurato. Anzi, meritavamo qualche punto in più. Con il San Lazzaro è una sfida da dentro o fuori. Chi perde sarà destinato a disputare un campionato di sofferenza, mentre chi vince sarà un po’ più tranquillo».

Analizzando l’inizio con il freno a mano tirato, risalta un particolare. «Concediamo poco, ma concretizziamo ancora meno – dice Perinon – ci manca temperamento negli ultimi venti metri. Nell’ultima partita con la Vighenzi ci ha fregato il rigore al 95’ che secondo me non stava né in cielo né in terra. Ma quando sei avanti 1-0, la devi chiudere. Certo la loro qualità di rosa li ha aiutati, soprattutto negli ultimi dieci minuti». «Abbiamo perso tre partite su quattro – spiega ancora il mister – ma tenendo testa a corazzate. Come dicevo prima, sono contento della squadra anche se i risultati non la premiano. Di certo l’atteggiamento non manca, cosa non facile soprattutto per un gruppo nuovo come il nostro. Ora serve vincere per recuperare terreno, e in questo il calendario può esserci d’aiuto».

«Le prossime partite – conclude Perinon – ci diranno dove possiamo arrivare e quale è il nostro vero valore. Essendo un allenatore sono sempre in discussione perché sono l’ago della bilancia. Sono sicuro del lavoro svolto con lo staff, partendo dai giocatori nuovi. Ma se non arrivano i risultati è il tecnico a rimetterci, fa parte del gioco».