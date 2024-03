Pallavolo serie A3 – Gabbiano, sfuma il sogno Supercoppa

Palmi (Rc) Nulla da fare per il Gabbiano che non è riuscito ad alzare la Supercoppa. Così come aveva dovuto rinunciare alla Coppa Italia, battuto in semifinale da Fano. A festeggiare è stata invece Palmi per 3-1, favorita dal pubblico di casa, certo, ma ha messo in campo qualcosa in più del Top Team. I mantovani, sotto 1-0, sono riusciti a reagire nel secondo set, poi nel terzo sono un po’ calati, commettendo qualche errore di troppo, mentre i locali hanno accelerato, cambiando il loro gioco, e sono scappati via. Per Palmi quindi uno storico “double”: Coppa Italia e Supercoppa. Il Gabbiano deve invece subito mettersi alle spalle la delusione e ripartire di slancio: domenica in casa lo attende gara-1 dello spareggio per l’A2 con Macerata.

La cronaca. Atmosfera calda al “PalaSurace”, con le due squadre che si affrontano per la prima volta. Inno nazionale e si comincia. Parte subito a mille Palmi, con due punti di Stabrawa ma Novello impatta a 5 e lo imita Ferrari a 7. Sorpasso a 10 con il muro di Yordanov (9-10), ma Stabrawa trova la linea di fondo campo (12-10) e Scaltriti il muro locale. Ancora il muro di Palmi costringe Serafini al time out (15-11), ma anche Novello non passa (17-11). Entra Parolari per Scaltriti, Novello forza in battuta e avvicina gli avversari con due ace, ma Palmi allunga con Stabrawa (16-20), poi stoppato da Ferrari imitato da Miselli (22-17). Ancora un punto di Novello – firma anche il 23-19 – poi subisce il muro che dà a Palmi il primo set (25-19). Si riparte ed è 5-5 a inizio secondo set. Novello mette la freccia sul 5-7 e il Gabbiano vola sul 7-9 con Ferrari. Replica Yordanov a muro, imitato da Martinelli (7-11) sotto rete, per un Top Team che detta i tempi. Ancora avanti 10-15 con l’ace di Yordanov, Ferrari firma il 13-17 e Novello l’ace. Palmi, falloso al servizio, e si affida a Stabrawa. Il nastro e riga di Novello vale il 16-21, con Martinelli che tocca di precisione sul muro (18-23). Il set-point è firmato Novello e chiude Parolari (21-25). Nel terzo set è parità a 4 con Yordanov ed è ancora suo il pallonetto del 7-7, mentre il 9-9 è merito di Novello. Ancora lui buca il taraflex dai 9 metri, ma poi sbaglia di un soffio. Stabrawa allunga sul 18-13, con il Gabbiano che commette qualche errore (20-14). Chiude il muro di Stabrawa per il 19-25. Nel quarto set si attende la reazione dei ragazzi di Serafini. Ma Stabrawa è infermabile (30 punti per lui in totale) e un altro suo muro porta Palmi sul 5-3. Ace di Stabrawa (10-7) e ancora 13-9 con due suoi punti. Problemi in attacco per il Gabbiano (16-11). Il coach fa entrare Depalma per Martinelli ma si va 21-15, sempre con il solito numero 7. Corrado firma il lungolinea del 22-16, mentre il match si avvicina ai titoli di coda, e si chiude con la bomba del solito Stabrawa.

Sergio Martini