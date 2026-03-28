Pallavolo serie B – Asolarem per il pokerissimo a Cremona, Viadana tenta l’impresa con il Modena

Mantova Reduci da ben quattro successi consecutivi, che li hanno rilanciati in classifica nel girone B della Serie B, gli atleti dell’Asolaremedello rendono visita stasera a Cremona (ore 18, arbitri Miggiano di Bolzano e Muliedda di Trento) alla Pallavolo Cremonese. I locali, che sono allenati da Andrea Codeluppi e schierano il figlio Daniel e Coletta, tutti e tre ex Viadana, sono già stati battuti 3-2 all’andata e con il medesimo punteggio, nell’ultimo turno, ha perso sul campo del Modena Volley.

«Mancano sei gare alla conclusione della stagione regolare – osserva coach Luigi Ghitti -. In ogni partita che il calendario ci riserva dobbiamo cercare di racimolare punti pesanti per centrare la salvezza. Non è impresa facile farli, ma la squadra è molto unita e ovviamente ci proverà, a cominciare dalla gara di Cremona».

Dopo la sconfitta di Milano contro il MTV Guffanti Group, obiettivo riscatto al PalaFarina (ore 18.30, arbitri Giulia Festugato di Bologna e Khatra di Piacenza) per le atlete del Viadana contro il Modena Volley, vincente all’andata 3-2 e al momento vicecapolista nel girone E della B2.

«Anche nella precedente gara esterna a Collecchio contro il Galaxy – commenta coach Francesco Sgarbi -, come a Milano, la squadra non è stata all’altezza, perdendo in entrambi casi. In questo momento tutte le squadre stanno dando qualcosa in più: dobbiamo essere più bravi ad alzare il nostro livello. La gara con Modena Volley non è per nulla facile, come del resto lo saranno le altre partite che mancano al termine della stagione regolare. Dovremo guardare al nostro gioco e fare una partita consistente e matura».