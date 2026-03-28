Rugby serie A – I Caimani tornano allo Zaffanella e anticipano contro il Valpolicella

Viadana Dopo il successo per 34-31 a Villorba, i Caimani di Madero e Tejerizo ospitano questo pomeriggio allo Zaffanella (ore 14.30, arbitro Sacchetto di Rovigo) il Valpolicella di Previato, che all’andata si impose 33-24 e precede di dieci punti i rivieraschi nel Girone 3 di Serie A.

«Le ultime due gare interne con Ruggers Tarvisium e Paese le abbiamo giocate a Mantova, al Migliaretto – spiega il mediano di mischia Simone Manfredi – e le abbiamo perse entrambe, nettamente quella con Paese (0-62). Domenica scorsa a Villorba, invece, abbiamo giocato bene: eravamo carichi e volevamo riscattarci dalla sconfitta con la capolista. Abbiamo vinto con merito e potevamo farlo con uno scarto ancora più ampio. Tornare allo Zaffanella è importante: lì abbiamo riferimenti diversi e maggiore sicurezza. Se perdiamo in casa significa che l’avversario ha fatto meglio di noi». L’obiettivo è chiaro: «Contro Valpolicella vogliamo fare una buona prestazione e provare a conquistare il successo». In campo andrà la stessa formazione vincente a Villorba.