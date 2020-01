Pallavolo serie B – Gabbiano per il riscatto, Viadana riceve lo Scanzorosciate

Mantova Il Gabbiano Top Team conclude stasera a Grassobbio gli impegni dell’andata (arbitri Foppoli e Parisi di Milano) con l’Mgr. Il team di Carrara è a nove punti dai virgiliani, reduci da due ko di fila con Stadium Mirandola e Canottieri Ongina: «Se i nostri avversari giocano bene, altrettanto dobbiamo fare noi per imporci – afferma il diesse Nicola Mazzonelli – Non dobbiamo guardare la classifica degli orobici: è dura perchè ogni gara fa storia a sé». Anche all’Èpiù di Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi tocca un team bergamasco: lo Scanzorosciate di Zanchi, avanti tre punti: «Bisogna fare di più rispetto alla gara di sabato scorso a Modena – spiega patron Valeriano Rossi – Viadana dev’essere costante e giocare al meglio delle sue possibilità».

Nel girone B di B1 femminile, la Nardi Volta è a Udine (arbitri Eleonora Nassiz di Gorizia e Irene Sinotich di Trieste) col Gtn Volleybas di Fumagalli, in vetta col Volano e forte dell’ex Gilda Lombardo: «Le friulane vogliono batterci, chiudere prime e disputare la Coppa Italia – afferma il diesse Alberto Roffia – sperando in un passo falso delle trentine a Vicenza. Da parte nostra sarà importante ripetere l’ottima prova di San Donà nel vincente recupero con l’Imoco Conegliano». Nel girone D di B2, l’Euromontaggi Porto di Biagio Marone sarà a Villa Bartolomea (arbitri Fellin e Di Benedetto di Trento) con lo Spakka di Pollini: si gioca per il primo posto (al momento in coabitazione con Noventa Vicentina) e per l’ingresso nei quarti di Coppa Italia, dove affronterà il sestetto campione d’inverno nel girone E. La formula: andata e ritorno, più set di spareggio in caso di parità. Si inizia il prossimo fine settimana. «Meglio non pensare alla Coppa, bensì alle veronesi, dietro a sei punti». Ancora assente Valentina Vecchi.