Pallavolo serie B – L’Asolarem fa visita al Modena, Viadana ospite della Persicetana. A2f: Casalma-Marsala al PalaFarina

Mantova Quarta giornata di andata nella B maschile di pallavolo. Il Motta&Rossi Asolaremedello è impegnato oggi al PalaPanini di Modena contro il Modena Volley (ore 17.30, arbitri Scarpitta di Siena e Scialpi di Pisa), formazione rinforzata in estate dall’arrivo di Charles Ajayi, ex Castiglione. La compagine emiliana è reduce dalla sconfitta per 3-0 a Scanzorosciate e ha un punto soltanto in classifica, contro i due del sestetto di Luigi Ghitti, che sabato scorso allo Schiantarelli ha superato 3-2 il Cazzago Adro. «Sulla nostra strada un avversario molto insidioso – spiega il vice Luca Mutti – Affrontiamo una squadra giovane ma ricca di talenti: dovremo far leva soprattutto sulla nostra esperienza». Quarta di andata anche nel girone E della B2 femminile, con il Viadana reduce dal successo al PalaFarina per 3-0 contro San Damaso. Le mantovane saranno impegnate questa sera (ore 21, arbitri Marcelli e Antonio Tardioli di Perugia) a San Giovanni in Persiceto contro la Persicetana, capolista insieme a Soliera, Modena Volley e Cavriago. «Sono di San Giovanni in Persiceto, sarà davvero un’emozione tornarci – commenta coach Francesco Sgarbi – Contro San Damaso siamo stati molto continui, e la gestione degli errori ci ha permesso di vincere. In terra bolognese, e in tutte le trasferte, il nostro obiettivo è sempre quello: continuare a crescere». Nell’A2 femminile, le pantere rosa della Volleyball Casalmaggiore vogliono tornare a ruggire, dopo la sconfitta interna con il Club Italia. Capitan Chiara Costagli e compagne sono pronte ad accogliere, nell’ultima delle quattro gare consecutive casalinghe al PalaFarina di Viadana, il Marsala Volley. Fischio d’inizio fissato per le ore 15.