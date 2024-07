Pallavolo serie B – L’Asolaremedello conferma per la terza stagione il regista Marasi

Asola L’Asolaremedello punta a confermare gli elementi cardine del gruppo, sul quale poi andare a fare innesti oculati per la prossima stagione. Sarà quindi ancora Lorenzo Marasi, confermato per la terza stagione consecutiva, uno dei due registi della Kema Asola Remedello versione 2024/2025. «“Lollo” è stato uno dei primi tasselli – si legge nella nota del club – sui quali abbiamo puntato a fine stagione quando abbiamo pensato alla costruzione della squadra. Ormai è un punto fermo dello spogliatoio, del quale si è guadagnato la stima per la sua generosità e le sue capacità. Marasi ha indubbie doti fisico-atletiche, alle quali abbina un palleggio assolutamente degno della difficile categoria: confidiamo sia per lui la stagione della definitiva consacrazione a livello tecnico/tattico, andando a limare e migliorare la gestione dei momenti difficili che possono capitare in un campionato di livello come la serie B, che poco ti perdona». Con Fondrieschi che ha chiuso la carriera, Marasi avrà ovviamente più responsabilità come regista. Intanto per la terza stagione faranno parte dello staff tecnico dell’Asolremedello il preparatore atletico Michele Bosetti e il fisioterapista Luca Rodella.