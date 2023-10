Bozzolo: nuovo impianto di illuminazione per la palestra, assegnati i lavori

BOZZOLO Un nuovo sistema di illuminazione per la palestra comunale di Bozzolo: l’intervento, che da il via ad una più ampia serie di lavori che dovranno essere realizzati per riqualificare la struttura, costeranno 50mila euro e saranno resi possibili da dei contributi del Pnrr.

L’intenzione del Comune è riqualificare i centri sportivi per renderli più accoglienti e soprattutto adatti ad ospitare vari tipi di attività, anche ad alti livelli. Il tutto senza dimenticare l’importanza della pratica sportiva anche tra i più giovani. Proprio in questa ottica si inserisce il progetto riguardante la sistemazione dell’impianto di illuminazione della palestra comunale. «Il campo va messo a norma e servono interventi strutturali – spiega il sindaco Giuseppe Torchio -. Ora partiamo con i lavori all’impianto di illuminazione poi cercheremo di provvedere anche agli altri interventi».

Diversi, infatti, gli interventi di cui necessiterebbe la palestra: dalla sistemazione del campo, alla creazione di doppi servizi per uomini e donne, alla sostituzione dei canestri.

Opere, insomma, da un lato necessarie per rispondere alla normativa vigente e, dell’altro, per permettere un maggiore utilizzo degli spazi stessi da parte degli sportivi.

I lavori alla palestra costeranno 50mila euro, coperti dai fondi del Pnrr.

Proprio al Pnrr il Comune si era affidato anche per i lavori alla piscina comunale: una candidatura che aveva visto il progetto di Bozzolo essere ritenuto idoneo ma non finanziabile per mancanza di fondi.

Nell’attesa del reperimento dei fondi necessari alla sistemazione della piscina il Comune punta, dunque, sui primi lavori alla palestra.

«Vorremmo rimettere le nostre strutture a nuovo per poter offrire sempre più attività nel nostro territorio, senza obbligare i cittadini a spostarsi nei paesi limitrofi». Operazioni per cui il Comune dovrà reperire i fondi necessari per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di sistemazione dei centri sportivi.