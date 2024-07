Calcio Serie B – Botturi: “Mantova, serve equilibrio. E per il mercato non c’è fretta”

CALMASINO (Vr) È stato il direttore Christian Botturi il primo a parlare durante la prima giornata di ritiro a Veronello. Le sue sono state parole chiare e dirette… «Penso sia prematuro parlare della stagione – spiega – . L’obiettivo numero uno, in questa prima fase, è trovare il giusto equilibrio che ci ha contraddistinti lo scorso anno. I ragazzi dovranno ritrovare quelle vibrazioni tra di loro che ci hanno permesso di avere un gruppo formidabile». Sul mercato: «Solini, Ruocco, Cella, Artioli e Botti non saranno gli ultimi. Il mercato è aperto e ci saranno novità fino alla fine. Per quanto riguarda invece le cessioni, Monachello, Bombagi e Celesia verranno gestiti come si deve. Ci hanno permesso di arrivare in B, di conseguenza è nostra premura trattarli in egual misura a tutti gli altri». Nelle ultime giornate, oltre a Mattia Aramu, anche l’attaccante Kevin Lasagna è stato accostato ai biancorosso, ma… «È solo fantacalcio. L’ho conosciuto come tutti gli altri perché prima di far entrare le persone, chiunque siano, è mia prerogativa conoscere l’uomo. Attenzione però che parlare non vuol dire prendere. Non siamo una società che fa spese folli o voli pindarici. Se entreranno giocatori di una certa portata, non costruiremo un progetto tecnico intorno a loro, ma saranno i giocatori ad adeguarsi a noi». In vista della prossima stagione, la società vuole preparare al meglio la squadra. «Abbiamo creato degli appuntamenti per la squadra – conclude Botturi – . I ragazzi devono capire che la B è diversa dalla Lega Pro. La società sta dando molto, per questo vogliamo ricevere altrettanto. Durante il ritiro faremo degli incontri con diversi professionisti; partiremo dalla comunicazione, per passare ad un nutrizionista che spiegherà individualmente come sviluppare la dieta (mangiare, bere e dormire). Infine ci sarà l’incontro con la classe arbitrale perché non tollero atteggiamenti di lamentele inutili».