Pallavolo serie B m – Guaresi: “Gabbiano, non sottovalutare il Crema”

CERESE Il Gabbiano Top Team, nella seconda fase che inizierà nel prossimo mese di maggio, affronterà l’Imecon Crema di coach Invernici, che ha chiuso al quarto posto nel girone C1 con 4 punti. Raggruppamento vinto dall’altra mantovana, l’Èpiù Viadana. Il sestetto di Gianantonio Guaresi e Carlo Alberto Tognazzoni ha invece chiuso al comando con ben 28 punti la prima fase nel girone C2. A Crema, nell’allora Samgas impegnato in serie A2, ha militato anni fa Nicola Mazzonelli, oggi diesse del Gabbiano.

«Ho fatto il tifo per Viadana – afferma il tecnico Guaresi – per la sua gara di sabato sera a Grassobbio, perché riuscisse a vincere il recupero con gli orobici. Per noi meglio Crema della compagine bergamasca, che tra l’altro in questa stagione era partita decisamente con altri obiettivi ed è squadra che annovera elementi di un certo spessore nelle sue fila, come ad esempio Bonetti e Gamba. In una gara secca ritengo che possa creare più problemi, e contro Viadana ha giocato molto bene perché puntava al quarto posto, mentre la formazione rivierasca non si è espressa al massimo ma è riuscita lo stesso a prevalere». Gabbiano quindi carico per i play off: «Se guardiamo ai punti centrati al termine della prima fase dalla mia squadra e dal Crema, ci sarà pure un motivo perchè noi ne abbiamo conquistati 28 e loro solo quattro… Quando affronteremo l’Imecon dovremo comunque giocare come sappiamo, senza prendere troppo alla leggera sia la partita sia l’avversario». Venerdì prossimo a Cerese il Gabbiano sosterrà un allenamento congiunto contro Parma, al quale restituirà la visita sette giorni dopo. Prima della gara di inizio della seconda fase, i biancazzurri dovrebbero affrontare in un test anche la Canottieri Ongina. Quest’ultima sabato giocherà con il Viadana.