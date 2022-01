Pallavolo serie B m – Melli: “Gabbiano pronto a chiudere l’andata al top”

MANTOVA Se calcio e basket a causa dell’aumento dei contagi si fermano, la pallavolo cerca invece di proseguire, anche se ovviamente non manca un buon numero di partite rinviate. Uno dei gironi invece in cui le cose sembrano andare abbastanza bene – il condizionale è d’obbligo visti i tempi – è il C, quello del Gabbiano, unica mantovana tra l’altro assieme al Volta, delle sette di casa “nostra” tra B, B1 e B2, che in questo weekend scenderà in campo come da programma. Tutti negativi gli ultimi test di squadra, allenamenti quindi regolari e sabato via alla trasferta sul campo del Cavaion per l’ultima giornata di andata. Match alla portata per la capolista con la terzultima della classe. «Noi abbiamo un solo assente, ma lo sapevamo – spiega il diesse Stefano Melli – e comunque giochiamo, anche perché appunto i tamponi degli altri ragazzi sono tutti negativi. Il Cavaion invece dovrebbe essere al completo. A parte al momento la gara Cazzago-Unitrento, rinviata non per Covid ma solo perché i trentini hanno un ragazzo impegnato in Nazionale, il resto del turno è confermato. Chiudiamo così l’andata e ci concentriamo sul girone di ritorno». Un cammino finora quasi perfetto per la regina mantovana. «Siamo contenti – prosegue il direttore sportivo – Abbiamo incassato solo due sconfitte, in trasferta per 3-2, proprio contro le due avversarie che ci seguono in classifica, Ongina e Dual Caselle, a cui abbiamo strappato un punto. Un campionato di alto livello e che sarà combattuto fino alla fine, se andiamo a guardare anche le squadre del girone D, quello veneto, per gli accoppiamenti dei play off». Intanto ieri sera si è giocato il recupero della penultima di andata, vinto dal Trentino sul Policura Lagaris per 3-0. (cris)