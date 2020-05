Pallavolo serie B1 f – Volta, avanti con Roffia e nuovo assetto societario

Volta M. Questo fine-inizio stagione è stato molto agitato in casa Volta. Riassumendo velocemente: dimissioni del ds Alberto Roffia, incontro con la dirigenza con fumata nera, pausa di riflessione, nuovo incontro con la dirigenza con definizione dei ruoli, crisi risolta e avanti insieme per il prossimo anno. Il nuovo assetto societario ha definito ruoli e competenze a 360 gradi, così da alleggerire le incombenze del ds attraverso l’impegno di nuove figure societarie che si faranno carico del notevole lavoro per coordinare sponsor, attività in palestra, tifosi, nuove iniziative come sito internet, competenze e riorganizzazione di tutto il settore giovanile. Roffia rimane il direttore sportivo con delega alla prima squadra. Francesco Mori e Giampietro Beggi si occuperanno di tutti gli altri compiti sopra descritti. Il settore giovanile ha delle competenze specifiche che sono state assunte direttamente dal presidente Sergio Longhi.

La nuova stagione ovviamente parte con grosse incognite legate al Covid-19 che stante le disposizioni appena emanate dalla Federazione come allenamenti, non chiarisce assolutamente cosa sarà della vera preparazione di squadra e come si giocheranno le partite (porte chiuse o aperte?). Il tempo gioca a favore di una soluzione positiva, ma sino a quando non ci sarà una ratifica ufficiale, difficilmente si potranno prendere impegni vincolanti con allenatori e giocatrici. Il budget per la prossima stagione si sta definendo giorno per giorno e, pur con un notevole ridimensionamento, dovrebbe essere sufficiente per una nuova avventura in B1. Il settore giovanile ha bisogno di nuovi innesti e di nuove risorse per diventare il vero serbatoio del futuro, così come la stagione appena trascorsa, ha visto arrivare in prima squadra tre atlete del vivaio collinare. Si stanno prendendo contatti per l’arruolamento di un nuovo direttore tecnico e per la conferma dello staff. Tutto questo in funzione del nuovo palazzetto che dovrebbe essere disponibile dal prossimo anno e che permetterà spazi di allenamento che ora sono negati. La società ringrazia tutti i tifosi per la pazienza e l’attaccamento dimostrato in questo periodo.