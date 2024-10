Pallavolo serie B2 f – Avvio in salita per Viadana e Davis battute per 3-1 da Torbole e Zevio

Viadana Falsa partenza per l’Alitest Dr. Media Viadana. Le rivierasche sono state battute al PalaFarina per 3-1 (10-25, 17-25, 25-20, 18-25) dalle bresciane dell’Idras Torbole Casaglia. Viadana in difficoltà nei primi due set, poi la reazione d’orgoglio nel terzo. Ma Torbole si dimostrava superiore e chiudeva la pratica nel quarto. «È stata comunque una bella partita – risponde Roberta Miatton, dirigente del club rivierasco – . Il pubblico si è dimostrato molto partecipe. Peccato per il risultato, speriamo di rifarci alla prossima».

Nulla da fare anche per la Davis, piegata a Stradella 3-1 (25-22, 17-25, 22-25, 10-25) dal neopromosso Marmi Lanza Zevio. «Avevamo iniziato bene – si rammarica il presidente Vanni Rigoni – . Ma quando le veronesi hanno aumentato il ritmo della battuta, abbiamo fatto tanta fatica in ricezione. Inoltre, da posto quattro non riusciamo a mettere giù la palla. In compenso, vorrei segnalare la buona prova di Erigozzi».