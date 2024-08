Pallavolo serie Bm/B2f – Asolarem, debutto a Caselle contro il Dual. Davis in casa con il Marmi Lanza Zevio

Mantova Se non ci saranno stravolgimenti nel calendario del girone C, il debutto dell’Asolaremedello sarà a Caselle di Sommacampagna contro il Dual. Primo impegno interno al PalaSchiantarelli contro l’Imecon Crema, che nella scorsa stagione era incluso nel girone B. «Subito due impegni difficili – commenta Fasani -, contro due ottime compagini». La preparazione inizia il 26; per quanto concerne le amichevoli è stata chiesta disponibilità a Canottieri Ongina, Monticelli, Dual e Montichiari. Nella B2 femminile, la Davis debutterà in casa con le veronesi del Marmi Lanza Zevio, compagine neopromossa allenata da Matteo Gadioli. La preparazione avrà inizio lunedì 26 e la prima amichevole dovrebbe essere contro Promoball Flero di Giorgio Nibbio che milita nel girone E della B2. «Squadra rinnovata e ringiovanita – spiega il presidente Vanni Rigoni – anche se qualche atleta di peso come Guarnieri e Benetti è rimasto. Abbiamo inserito anche delle giovani. Puntiamo a migliorare il quinto posto della precedente stagione».