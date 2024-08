Basket serie C – Viadana mette a segno un doppio colpo: il play Olivieri e l’ala piccola Litoumi

Viadana Comincia a delinearsi l’organico del Gruppo Mauro Saviola Viadana. La squadra allenata da Davide Flisi, ancora impegnata nella C Unica lombarda dopo il ripescaggio, si rinforza con due colpi importanti. Vestiranno la maglia giallonera il playmaker ex Piadena Alessandro Olivieri e Marwane Litoumi, ruolo guardia-ala piccola che ha militato nel Manerbio e nel Mazzano. Gli altri precedenti acquisti per il club del presidente Massimo Pizzetti sono stati l’ex Casalmaggiore Alejandro Damian Paulig, ala piccola di 38 anni, e la play-guardia Michael Rossi. Quest’ultimo sarà anche il preparatore atletico sia della prima squadra sia del settore giovanile. Ricordiamo che il capitano Davide Cacciavillani, Filippo Martelli, Simone Ceron e Alessandro Gardani sono i giocatori confermati della passata stagione. Il team rivierasco ai nastri di partenza sarà quindi profondamente rinnovato.