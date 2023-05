Calcio Eccellenza – Il Castiglione non fa sconti e chiude 3°. Ora c’è il Cazzago ai play off

Castiglione Chi si aspettava un Castiglione appagato dalla qualificazione matematica agli spareggi è rimasto deluso. I mastini di Esposito hanno preso molto seriamente l’Ospitaletto, battendolo per 3-1 e facendo rischiare i play off agli arancioblu. Gara senza storia, davanti ad uno splendido e numeroso pubblico, che ha trascinato gli aloisiani alla vittoria. I rossoblù chiudono terzi, evitando in partenza lo spauracchio Caravaggio. Nei primi minuti solo scaramucce: al 3’ apre le danze una bella combinazione tra Mambrin, Ferrari e Tosi, con il centrocampista classe 2004 che va al tiro, debole, facile preda di Derga. Ribatte al quarto d’ora il team di Espinal: punizione da sinistra di Bertacchi, tacco a centroarea dell’ex Barwuah, libera la difesa. Gli ospiti insistono: al 25’ altra occasione da piazzato, calcia Bertacchi da circa 20 metri, sulla respinta contro-cross per Graziano, che stacca a pochi passi dalla linea, grande intervento di Segna. Sull’angolo, centra direttamente il palo Bertacchi. Ma a passare è il Casti, al 36’: travolgente iniziativa di Mangili, che si invola sulla fascia sinistra e serve all’indietro l’accorrente Pasotti. L’esterno, dal vertice dell’area, piazza la sfera sul secondo palo, non lasciando scampo a Derga: 1-0. Si va dunque al riposo col vantaggio dei mastini, i quali potrebbero raddoppiare già al 49’: il portiere ospite, su un retropassaggio, si fa rubare palla da Pezzini, che serve Ferrari. Sul tentativo del bomber, Derga si riscatta e sbroglia; 2’ dopo risponde l’Ospitaletto: un rocambolesco tiro di Mehic si stampa clamorosamente sulla traversa. E casuale è pure il pari ospite, al 65’: cross insidioso di capitan Gambarini, malinteso tra Segna e Guagnetti, con quest’ultimo che, di testa, devia nella propria porta per l’1-1. Il pari dura solo 2’: Mangili prende in mano la situazione, conquistando palla sulla trequarti e, dopo aver resistito alle cariche dei due mediani, fulmina Derga con un gran tiro: 2-1. Al 76’ si chiude la partita: fallo di mano in area di Broli, l’arbitro concede rigore ed espelle il difensore (secondo giallo). Dal dischetto realizza Ferrari: dopo due errori nelle gare precedenti, è tornato il cecchino di sempre. Al triplice fischio gioia per entrambe: al Castiglione tocca il Cazzago, quarto, al Lusetti. Per il secondo turno potrebbe bastare un pari. L’Ospitaletto, invece, grazie al 2-2 del Rovato, se la giocherà in trasferta a Caravaggio.

RISULTATI ULTIMA GIORNATA

Bedizzolese-Carpenedolo 2-1

Cazzagobornato-Luisiana 4-0

Ciliverghe-Offanenghese 2-1

Castiglione-Ospitaletto 3-1

Caravaggio-Prevalle 3-0

Darfo Boario-Codogno 0-0

Rezzato Dor-Cast Brescia 2-4

Rovato-Soresinese 2-2

Soncinese-Vobarno 1-1