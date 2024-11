Pallavolo serie C f – Miljojkovic applaude l’Intermedia: “Un gruppo dal grande potenziale”

Medole Ci sono voluti cinque set all’Intermedia Volley Medole per piegare l’ostico Duec (18-25, 18-25, 25-22, 25-19, 15-12). Sabato scorso, davanti al pubblico amico, la squadra di coach Michele Castelli ha compiuto l’impresa, piegando la terza forza del campionato. E per di più in rimonta, sotto due set a zero. Davvero una bella serata per le mantovane, che hanno inoltre riscatto il ko del turno precedente in casa della regina Iseo. Grande prova di Martina Miljojkovic con 26 punti: «Nonostante la partita sia iniziata male – afferma la schiacciatrice – sono contentissima della vittoria finale. Contro il Duec finalmente, dopo un paio di partite, mi sono sentita di nuovo parte di un gruppo con grande potenziale e voglia di vincere. Grazie ragazze di questo bellissimo successo che mi ha fatto venire i brividi».