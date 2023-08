Pallavolo serie D Crer – Le avversarie della Renusi Moglia

Mantova Il comitato regionale della Fipav Crer ha annunciato la composizione dei gironi in vista della prossima stagione 2023/24. Per quel che riguarda la serie D, in campo femminile saranno cinque, mentre in campo maschile solo tre. La Renusi Moglia è stata inserita nel gruppo B con altre 11 formazioni: San Faustino Invicta Modena, Polisportiva 4 Ville (Mo), Polisportiva Maranello (Mo), Mondial Quartirolo Carpi (Mo), Polisportiva Marano Sul Panaro (Mo), Soliera Volley (Mo), Volley Carpi (Mo), Correggio Volley Poliespanse (Re), Volley Ball San Martino in Rio (Re), Everton Volley (Re) e Saturno-Guastalla (Re).