Pallavolo serie D f Crer – Il Moglia si assicura la palleggiatrice Elena Avanzi

MOGLIA Va completandosi il roster del Moglia, che ripartirà dalla serie D dell’Emilia Romagna, dopo aver rinunciato alla C e scambiato la categoria con la seconda formazione della Rubierese. Avendo trovato l’accordo con la Polisportiva Riva di Suzzara, è stata ingaggiata la palleggiatrice Elena Avanzi , che nell’ultima stagione ha fatto parte del roster dell’Inox Meccanica Rivalta, impegnata nella serie C della Lombardia. Si tratta indubbiamente di un rinforzo di qualità per un team giovane come quello mogliese, che si pone come obiettivo quello di far crescere in esperienza e tecnica le proprie pallavoliste.

Per completare il roster manca solo un’altra centrale: il diesse Losi sta sondando il mercato e spera di chiudere prima possibile. Per quanto concerne il girone, o i gironi, in cui saranno inclusi sia il Moglia sia la Truzzi Poggio Rusco, le iscrizioni si chiudono sabato 5: ci sarà da aspettare qualche giorno prima che il Crer li renda noti.