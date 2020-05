Pallavolo serie D f – Il Pego inizia a programmare il futuro

PEGOGNAGA In questa settimana la dirigenza del San Marco Pego comincia a programmare il futuro. «Serviranno almeno due settimane per capire al meglio come muoverci e quello che dovremo fare – spiega Ingrid Amista , dirigente del club virgiliano – La volontà di continuare a prendere parte al torneo della serie D femminile in Lombardia resta intatta, ma dovremo avere anche le idee chiare per quanto riguarda il settore giovanile. Abbiamo al momento qualche preoccupazione per i numeri sia del minivolley sia per quanto concerne le Under 11 e 12. Auguriamoci che non ci siano dei problemi per le iscrizioni: non dobbiamo avere dunque fretta nel gettare le basi per la prossima stagione, bensì valutare al meglio quello che saremo in grado di fare».

La società ha tutta l’intenzione di continuare a disputare il torneo femminile della serie D lombarda, quindi a breve si deciderà sullo staff tecnico e sul roster. Il San Marco Pego era inserito del girone G e quando la Fipav ha deciso di chiudere in anticipo la stagione per l’emergenza Coronavirus era penultimo con nove punti.

«Iniziando questa settimana a parlare del nostro futuro – conclude Ingrid Amista – vedremo come muoverci. Al momento non posso dire se Mossini sarà confermato come allenatore. Per quanto concerne un bilancio dell’ultima avventura in D, logico che ci aspettavamo di più. Alle ragazze non possiamo dire nulla, si sono impegnate e hanno fatto quello che hanno potuto; purtroppo il cammino del San Marco è stato fortemente condizionato dai tanti infortuni. Sono mancati diversi risultati e questo la dice lunga sulla nostra penultima posizione. Poi il torneo è stato definitivamente chiuso in anticipo per volontà della Fipav e ovviamente non abbiamo potuto migliorare il nostro percorso».