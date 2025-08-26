Pattinaggio – Alessandro Grossi e Carlotta Bruzzi convocati in azzurro per i Mondiali di Pechino

Gonzaga Si aspettava soltanto la comunicazione ufficiale della Federazione ed è arrivata. La coppia danza Junior formata dal mantovano Alessandro Grossi e dell’emiliana Carlotta Bruzzi è stata convocata per i prossimi Campionati Mondiali, che si terranno a Pechino dal 17 al 30 ottobre. Grande soddisfazione alla Polisportiva Borghi Gonzaga e alla Polivalente San Vito per questo grande traguardo dei rispettivi atleti. Dopo aver vinto a luglio il Campionato Italiano al primo anno tra gli Junior, la chiamata in azzurro era attesa, ma mai dire mai. Con loro a portare in alto il Tricolore vi saranno Matteo Di Nunzio e Mariaclaudia Parziale, classificatisi secondi alla kermesse tricolore.