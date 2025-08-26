Calcio dilettanti – Parte la Coppa Mantova, stasera tre super sfide: Villimpentese-Casteldariese, Ostiglia-Sustinente e River-Moglia

Mantova Scatta stasera, con le prime tre gare a eliminazione diretta, la seconda edizione della Coppa Mantova (ex FA Cup), torneo riservato a tutte le società della provincia virgiliana, indipendentemente dalla categoria d’appartenenza. La prima fase coinvolgerà tutte (e soltanto) le squadre di Seconda (sono 21) e Terza Categoria (15) con diciotto sfide a eliminazione diretta. Stasera, come detto, si giocano tre partite (ore 20.30; sul campo della prima nominata): i derbissimi Villimpentese-Casteldariese e Ostiglia-Sustinente, e la sfida tra matricole di Seconda, River-Moglia. Domani il resto del programma (20.30): Segnate-Correggioli, S.Egidio S.Pio X-San Lazzaro, Boca Juniors-Sermide, Mantovana-Borgo Virgilio, Don Bosco-Pomponesco, Pegognaga-Quistello (a Polesine, 20.45), New Castellucchio-Buscoldo, Soave-Ceresarese, Casalromano-Rapid United (ad Asola), Robur-Medolese, Acquanegra-Casaloldo, Roverbellese-Voltese, Atletico Castiglione-Cannetese, Voltesi-Solferino, UT San Giorgio-La Cantera. In caso di parità al 90’ si andrà direttamente ai calci di rigore.

Seconda fase

Si giocherà prima dell’inizio dei campionati. Le 18 vincenti della prima fase saranno suddivise tramite sorteggio in sei triangolari. Accederanno alla fase successiva 6 squadre, le prime classificate di ogni girone.

Terza fase

Si giocherà durante la pausa natalizia con l’inserimento delle formazioni di Prima Categoria (9), Promozione (3) ed Eccellenza (3) per un totale di 21 squadre. I gironi saranno sette triangolari. Le prime due classificate di ogni girone, più le due migliori terze, passeranno alla quarta fase, quella a eliminazione diretta.

Scontri diretti

Si comincia con gli ottavi di finale, determinati per sorteggio, in calendario a febbraio; poi i quarti a marzo secondo una griglia prestabilita, semifinali a maggio e finalissima (c’è anche il 3°/4° posto) in campo neutro da disputare entro la fine del mese di maggio.