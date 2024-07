Pattinaggio – Alessandro Grossi vince due medaglie agli Italiani e stacca il pass per gli Europei

Ponte di Legno (Bs) Alessandro Grossi brilla agli Italiani: doppia medaglia e pass per gli Europei. A Ponte di Legno, nella coppia danza jeunesse, l’atleta della Pol. Borghi Gonzaga, assieme a Carlotta Bruzzi (Arcispazio Piumazzo di Castelfranco Emilia) ha conquistato il bronzo. Ottima gara domenica scorsa della style dance in cui hanno chiuso al secondo posto, poi con la free dance per poco sono scesi in terza piazza. «Va bene così perché l’obiettivo – spiega il tecnico Fabio Grossi – era ottenere la convocazione per gli Europei». Nella solo dance Ale ha chiuso secondo la style con un’eccellente prova. Poi nella free dance, forse per un po’ di tensione, si è piazzato quarto. La somma dei punteggi ha confermato comunque il secondo posto e un altro pass. «Siamo molto contenti – prosegue Grossi – perché i primi 5 erano tutti vicinissimi. Una piccola sbavatura poteva costare caro. Ora qualche giorno di riposo e poi si torna in pista per gli Europei di Fafe in Portogallo (dal 21 al 31 luglio, ndr). Il 25 e 27 ha la gara di coppia danza e la solo dance il 28 e 30. Siamo fiduciosi». Oltre ad Alessandro, agli Italiani per la Borghi Gonzaga hanno partecipato Emily Parma, decima nella solo dance senior, e le juniores Annalisa Benedetto e Perla Vetere, rispettivamente nona e 32ª, sempre nella solo dance.