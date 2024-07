Stadio, rifacimento anche della tettoia

MANTOVA Non solo i distinti: anche la copertura della tribuna del “Martelli” dovrà essere oggetto di interventi. Lo ha determinato la dirigenza dei lavori pubblici che ieri ha disposto il bando di affidamento dei lavori di manutenzione alla copertura approvando l’offerta economica della ditta Mincio Gronde di Porto Mantovano per una somma complessiva di circa 11mila euro.

Nel progetto esecutivo approvato dalla giunta comunale nel maggio scorso, tra le somme a disposizione erano previsti lavori di adeguamento alla tribuna centrale, tra i quali sono posti a progetto nel quadro economico di dettaglio anche le opere da fabbro necessarie a realizzare nuovi box stampa, la manutenzione dei serramenti, dei parapetti della tribuna, la rimozione dei tornelli (quest’ultima opera è propedeutica alla successiva installazione dei nuovi tornelli digitali da parte della società sportiva concessionaria).

Tuttavia, durante l’esecuzione di tali lavori è stato appurato che la veletta anti-eventi meteorici in fregio alla linea di gronda interna della tribuna principale presentava uno stato di ossidazione dei componenti metallici con gravi deformazioni dei fissaggi che potrebbero dare luogo a distacco e cadute di elementi qualora una precipazione o in caso di vento di particolare intensità. Qualora si presentassero tali eventi, si presenterebbe il rischio di caduta dall’alto di tali componenti sul pubblico.