Powerchair Football – Vittoria ad Albano e pari con i Thunder: i Warriors conquistano quattro punti nella trasferta laziale

Sabbioneta Coach Fabio Merlino l’aveva chiesto con decisione: serviva una reazione dopo la sconfitta interna della prima giornata, e i suoi Macron Warriors hanno risposto da veri guerrieri. Nel doppio impegno di sabato in terra laziale, la squadra rossoblù ha conquistato quattro punti preziosi grazie all’8-0 inflitto all’Albalonga e all’1-1 ottenuto sul campo dei Thunder Roma, una delle favorite del girone. Ad Albano i mantovani hanno dominato fin dal primo minuto, mostrando grande determinazione e gioco corale. L’8-0 finale è la fotografia perfetta di una prova impeccabile, che conferma la crescita tecnica e mentale del gruppo. Alessandro Masi è stato il protagonista assoluto con quattro reti, seguito dalla doppietta di Denis Gadja e dai gol di Raphael Vitale e Tommaso Candi. Una prestazione che certifica anche l’ottimo inserimento dei nuovi arrivati, subito integrati nel sistema di squadra. Nel pomeriggio i Warriors hanno poi affrontato i Thunder Roma, desiderosi di riscatto dopo il ko di Sabbioneta all’esordio. Questa volta, però, la musica è diversa: i rossoblù impongono ritmo e personalità, passando in vantaggio con un gol di Iljaz Jusic. I Thunder faticano a costruire, ma trovano il pareggio solo negli ultimi secondi di gioco. Il pari lascia un pizzico di rammarico, ma vale quanto una vittoria per intensità e spirito.

«Bilancio ottimo – ha commentato coach Fabio Merlino -. Due gare intense, nella prima abbiamo potuto ruotare la rosa e dare spazio a tutti, mentre nella seconda sapevamo di affrontare la squadra favorita del girone. I ragazzi hanno giocato una grande partita, mettendo in difficoltà i Thunder. Peccato per il gol nel finale, ma considero questo pareggio un risultato da applausi. Sono orgoglioso di come abbiamo reagito». Alle sue parole si aggiunge la voce del veterano Luca Mercuri: «Era la prima esperienza esterna per diversi giocatori, ma tutti hanno dimostrato carattere e voglia di vincere. Contro i vicecampioni d’Italia abbiamo fatto una prestazione fantastica. Peccato per il pari, ma siamo sulla strada giusta: il sogno è lì, e vogliamo prendercelo». I Warriors chiudono così una trasferta intensa con quattro punti e tanta fiducia in più. Ora nel mirino c’è l’ultimo appuntamento di regular season, quando l’Albalonga farà visita al palazzetto di Sabbioneta: un’occasione per blindare la qualificazione ai play off.