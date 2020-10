Powerchair Hockey A1 m – Macron Warriors, domani il debutto in casa a Marmirolo con Genova

MARMIROLO Il campionato 2020-2021 dei Macron Warriors Viadana è pronto a partire. Una serie A1 diversa, mutata anche in virtù dell’ingombrante presenza del Covid che desertificherà, almeno in via iniziale, gli impianti e porterà ad una significativa riduzione del numero delle gare disputate. Al “Comunale” di Marmirolo domani sarà esordio a “porte chiuse” contro i Blue Devil’s Genova. Per i Warriors, con Sensoli ancora in stand by, tutti convocati ed arruolabili per coach Fraccaroli che nei due weekend precedenti ha potuto testare nuove tattiche ed amalgamare un gruppo che ha visto l’ingresso di un “big” come Tommaso Liccardo. La società si atterrà rigidamente alle attuali normative vigenti in materia di protezione personale riducendo al minimo il personale e lo staff a supporto della squadra. La gara, con inizio alle ore 15, sarà trasmessa sulla pagina Facebook ufficiale della società. Intanto grande successo per la presentazione in settimana della squadra e delle nuovissime maglie “griffate”, come da tradizione, Macron. La compagine del presidente Fabio Merlino, e lo storico “title sponsor” partner tecnico, sono stati i protagonisti della serata tenutasi presso “La Pinta del Giulo”, apprezzato locale sito in Marmirolo. Gianluca Pavanello (Ceo Macron): «Il rapporto che Macron ha con i Warriors Viadana è davvero particolare e va al di là dell’essere il naming sponsor e tecnico. E’ un grande piacere legare il nostro brand ad un club dove la nostra filosofia ‘Work hard. Play harder’ si esprime in ogni gesto e in ogni azione che Fabio e i suoi compagni mettono in campo ogni volta». Il capitano Merlino: «Il rapporto con Macron è un fiore all’occhiello per la nostra società. Il trasferimento del nostro quartier generale nella Città di Marmirolo rappresenta uno dei cambiamenti più significativi». La nuova “Home” ha il collo a polo e si presenta con i tradizionali colori rosso e blu navy a bande verticali. Per quanto riguarda la versione ‘Away’ la scelta cromatica è ricaduta su uno ‘squillante’ verde fluo.