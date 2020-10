Prima Cat. – Al Suzzara sta girando tutto storto. Col Psg potrebbero mancare 8 titolari

SUZZARA Zero punti in due gare di campionato: un bottino molto al di sotto delle attese per il Suzzara, falcidiato da squalifiche e infortuni. Contro il Psg potrebbero mancare otto titolari: gli infortunati Dondi, Carlini, Accialini, Ruggeri, Mazzocchi e Marangi (gli ultimi tre in dubbio) e gli squalificati Boukal e Micheloni. «Sono deluso per come è andata a Manerbio – dice mister Alessandro Mutti -, con Rasini sullo 0-0 abbiamo fallito un rigore, abbiamo avuto parecchie occasioni per segnare, ma non siamo riusciti a concretizzare. E i nostri avversari, sempre dagli 11 metri ci hanno punito, quando eravamo in 10 per l’espulsione di Boukal. Le assenze? Non siano un alibi, questa settimana più che sulla tecnica c’è da lavorare sulla testa dei ragazzi. La gara col Manerbio era alla nostra portata, domenica prossima saremo a San Giovanni in Croce col Psg: anche questa gara sembra nelle nostre corde, ma dobbiamo svegliarci ed essere più cinici e badare al sodo. Muovere la classifica sarà importante per guadagnare fiducia».