Promozione – Cobelli: “Caro San Lazzaro, provo a batterti”

CASTEL GOFFREDO E’ una sfida speciale, quella in programma domani contro il San Lazzaro, per il tecnico della Castellana Alessandro Cobelli, che a Borgo Angeli ha mosso i primi passi da allenatore, portando i biancazzurri cittadini dalla Prima Categoria all’Eccellenza. Per altro non è il primo incrocio stagionale tra le due squadre, che si sono già affrontate un mesetto fa a Borgochiesanuova in Coppa Italia: è finita 1-1. Per la Castellana è il secondo derby consecutivo: domenica scorsa è andata a vincere a Casalromano e in classifica ha 4 punti (all’esordio aveva pareggiato con l’Ospitaletto), mentre il San Lazzaro ha messo in fila due pareggi per 1-1, prima sul campo della neopromossa Bagnolese, poi in casa contro la Vighenzi.

«Un derby tira l’altro – esordisce Cobelli – del San Lazzaro ho sempre un bel ricordo: è un’ottima squadra, ben allenata da un bravo tecnico come Stefano Negrini. Sarà una bella partita. Noi ci arriviamo con quattro punti e due prestazioni discrete. La squadra ha comunque ampi margini per crescere e migliorarsi, del resto siamo solo all’inizio del campionato. E dopo due sole partite i valori non sono ancora ben delineati».

«Inutile guardare adesso la classifica – continua il “manager” della Castellana – come dicevo, sono convinto che la squadra possa migliorare ancora, i ragazzi lavorano bene e di questo non posso lamentarmi. Abbiamo qualche problemino per la gara col San Lazzaro, ma puntiamo come sempre alla vittoria».

Per la gara di domani sono in dubbio Bonometti, Gabrieli, Pini e Salardi, Cobelli spera di recuperarne almeno uno.

Gli anticipi – In Eccellenza si gioca oggi Darfo-Castegnato (ore 20); in Promozione Vighenzi-Real Dor (ore 20).