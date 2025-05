Pugilato – Domenica 25 maggio a Bancole la riunione della Mantova Ring

PORTO MANTOVANO Domenica tornano le emozioni del grande pugilato, con la manifestazione organizzata dalla Mantova Ring di Massimo Di Padova (con il patrocinio del Comune di Porto Mantovano) che si terrà al palazzetto di via Gramsci 35-37 a Bancole. Primo colpo di gong alle ore 16 e 10 euro il prezzo del biglietto (ingresso gratis per i minorenni). Ricco il programma, con undici match dilettantistici con impegnati gli atleti di tutte le palestre mantovane (Mantova Ring, Boxe Mantova e Boxe Viadana), contro pari categoria provenienti da altre province, prima dell’atteso ‘clou’ professionistico sulla distanza delle sei riprese che vedrà protagonista il lanciatissimo peso medio Hassan Kobba contro il bosniaco Nikola Matic. Il 25enne guastallese di famiglia marocchina Kobba, figlio e nipote di pugili professionisti, allenato dal maestro Marco Tosi della Boxe Guastalla, è uno degli atleti di punta del team del procuratore sportivo mantovano Francesco Ventura, che l’ha già fatto combattere due volte nella nostra città nel corso del 2024: il 25 luglio in piazza Broletto nel ‘Memorial Lasagna’ Kobba sconfisse per ko tecnico alla quinta Francesco Palermo e il primo dicembre alla Boni vinse nettamente ai punti contro Giampaolo Sazzini. Al momento Hassan vanta un record di cinque vittorie su cinque incontri disputati da professionista, e dopo un’eventuale vittoria domenica potrebbe entrare in classifica per la disputa del titolo italiano dei pesi medi. Ma il bosniaco Matic non sarà un avversario di comodo, con 67 match da pro disputati sui ring di tutta Europa contro i migliori pugili della categoria, con 19 vittorie ottenute di cui 13 per ko. Per quanto riguarda il ricco antipasto dilettantistico, per la Mantova Ring combatteranno Francesco Gabutti, Soumah Kandet, Amelia Berti, Andrei Moloman e il figlio e nipote d’arte Matteo Di Padova; per la Boxe Mantova Caterina Falavigna (figlia del maestro Bruno), Asif Moiz e Nicolò Segala; per la Boxe Viadana Nikoleta Ruci (in un derby mantovano contro la Falavigna), Giona Pasetti e Giacomo Gozzi. La conferenza stampa di presentazione dell’evento (con le operazioni di peso ufficiali dei pugili professionisti e le dichiarazioni della vigilia) si terrà domani alle ore 16 nella Sala Civica di piazza della Pace 5 a Sant’Antonio.