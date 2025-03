Pugilato – Mantova Ring in festa: Andrei Moloman è campione regionale debuttanti U19

Mantova La Mantova Ring festeggia il nuovo campione regionale del torneo debuttanti Under 19 categoria 60 kg: Andrei Moloman. La manifestazione si è svolta il weekend scorso alla palestra FitSquare di Buccinasco, in provincia di Milano. Con Andrei, hanno debuttato altri due atleti per la palestra di Bancole. Il primo è stato Francesco Gabutti nella categoria Under 17 kg 52. Ha perso di misura in finale contro Mattia Miccichè di Segrate, mostrando però buona tecnica e colpi interessanti. L’importante è proseguire gli allenamenti in palestra. Bene all’esordio anche Kandet Soumah, che in semifinale è stato superato ai punti da Diallo Amadou della Boxe Island. Kandet ha mostrato coraggio e pugni pesanti che col tempo andranno affinati e allora sì che il talentuoso giovane potrà togliersi delle soddisfazioni. All’angolo a seguire i ragazzi il tecnico Federico Peroncini. Soddisfatto il maestro della Mantova Ring Massimo Di Padova per gli ottimi risultati che in poco tempo i suoi ragazzi stanno ottenendo. Dopo il lavoro in palestra, si comincia già a cogliere qualche frutto, indice che il futuro è più che roseo per la Mn Ring, focalizzatasi negli ultimi anni molto sui giovanissimi da far crescere e progredire. «Sono davvero contento delle prestazioni dei ragazzi – afferma il maestro Di Padova – Hanno tutti dimostrato le qualità necessarie per andare avanti. Dobbiamo continuare così perché siamo sulla strada giusta. Il nostro prossimo appuntamento sarà il 25 maggio alla Palestra Pertini di Porto Mantovano».