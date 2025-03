Donne in Galleria, l’arte e la storia al Museo di Suzzara

Suzzara Prosegue la serie di iniziative legate alla Giornata internazionale della donna al Museo Galleria del Premio Suzzara. Arte, cultura, storia, narrazione si susseguono attraverso incontri dalle differenti forme espressive.

Sabato alla 15 Erika Vecchietti sarà la relatrice della conferenza dal titolo “Iside e l’universo femminile egizio”. Nell’antico Egitto Iside, la dea madre, incarnava l’ideale femminile, simbolo di maternità, protezione e poteri magici. Il suo mito, legato alla devozione per il marito Osiride – sovrano del regno dell’Oltretomba – e il figlio Horus, la rese una figura di riferimento per le donne egizie.

Domenica alle 17.30 la lettura “Yo si te creo”. Il reading apre una riflessione sul sessismo nel senso comune, subìto e raccontato da diversi punti di vista. La compagnia Casbah Prod-Action, che cura la performance, nasce tra le mura dello storico circolo Arci di Pegognaga, dalla voglia di condivisione e dalle energie di giovani che proprio in quel luogo avevano iniziato le loro prime esperienze teatrali. La tradizione teatrale della Casbah e la sua vocazione giovanile hanno rinnovato la formazione del gruppo, diventando un laboratorio permanente per tutti quelli che vogliono mettersi in gioco, usando il teatro come mezzo per riflettere insieme sui temi su cui si interroga l’associazione.

Gli attori in scena: Teresa Manicardi, Mattia Lui, Gaia Ronzoni, Irene Pecchini, Alicia Moscato, Anna Spinazzi, Giulio Fila, Isabel Soragna, Alessandro Salvato. Musica e regia: Matteo Ramelli, Matteo Lodigiani e Emma Ghidetti.

A seguire, visita guidata tematica di una selezione di opere della collezione permanente del Museo. L’evento è promosso dalla Commissione Pari Opportunità di Suzzara.

A chiudere gli appuntamenti “Il pianto eterno. La donna, la morte, l’amore nel mondo greco” , a cura di Erika Vecchietti, sabatto 22 alle 15. Desiderata, Bandita, divinizzata, la donna greca svolgeva un ruolo significativo e complesso nella sfera funeraria, intrecciato con tradizioni religiose e sociali.

Continua, inoltre, la mostra “Il filo delle Moire”, di Valentina Palmi.

Info: galleriapremio@comune.suzzara.mn.it; tel e WA: 338 9284564. (i.)