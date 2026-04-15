Negozi e botteghe, 7mln dalla Regione

MANTOVA – “Un sostegno importante in una fase storica in cui negozi, locali e botteghe artigiane continuano a confrontarsi con l’aumento dei costi fissi, una pressione fiscale elevata e la concorrenza dei grandi player, online e offline. Esprimiamo apprezzamento per la decisione della Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, di proseguire nel percorso di valorizzazione delle attività storiche con il bando ‘Imprese Storiche verso il Futuro 2026’, che mette a disposizione 7 milioni di euro”. Così il presidente di Confcommercio Mantova, Lamberto Manzoli, commenta l’approvazione dei criteri della nuova misura regionale. “Riteniamo particolarmente importante continuare a sostenere imprese che rappresentano la memoria del tessuto economico lombardo ma che, allo stesso tempo, vogliono innovarsi e competere in un contesto in continuo mutamento – prosegue Manzoli –. Si tratta di realtà con almeno 40 anni di attività, oggi oltre 4.400 in Lombardia e diverse centinaia nel Mantovano, in larga parte negozi e pubblici esercizi, che costituiscono un presidio fondamentale per i territori”. “La misura interviene su leve strategiche per il rilancio delle micro, piccole e medie imprese – aggiunge il direttore generale di Confcommercio Mantova Nicola Dal Dosso –. Accanto agli interventi di restauro e conservazione, risultano centrali aspetti oggi prioritari come l’efficienza energetica e la digitalizzazione, inclusi sistemi per l’omnicanalità e il miglioramento della customer experience. Anche grazie alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, si aprono prospettive concrete per modelli di business sempre più competitivi ed efficienti”.