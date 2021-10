Rally – Mazzuccato-Boni cercano gloria al “Città di Bassano”

MANTOVA L’equipaggio formato da Mazzuccato-Boni, su Opel Ascona gruppo 2, è pronto per la difficile trasferta che lo vedrà al via del Rally Città di Bassano domani e sabato, gara internazionale valida per il Trofeo di zona e Mitrop Cup.

La coppia prenderà il via con il numero 229 e dovrà affrontare tre prove speciali molto insidiose: la Valstagna di km 11, la Cavalletto di km23 e la Rubbio di km 7.5, ripetendole per due volte per difendere la loro buona posizione attuale nell’ultima gara del campionato. Mazzuccato e Boni sperano di fare una buona gara e ottenere così un buon piazzamento per qualificarsi alla finale di tutti gli equipaggi arrivati nella loro zona, che determinerà il campione italiano per ogni classe. Inoltre ringraziano tutti coloro che li stanno aiutando in questa loro avventura.