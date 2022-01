Rugby Coppa Italia – Mogliano rinuncia, il Viadana vince a tavolino

VIADANA Niente da fare: altro riposo forzato per il Rugby Viadana. La gara in programma domani a Mogliano, valida per la quarta giornata di Coppa Italia, è stata annullata su richiesta del club veneto, dopo aver riscontrato ulteriori casi di positività. A questo punto, in base alle regole della Fir, annunciate dopo il consiglio del 10 dicembre, per rinvii a causa Covid e in assenza di ulteriori date utili ai recuperi di tali incontri, sarà decretata la sconfitta a tavolino per la squadra richiedente il rinvio. Oggi comunque la decisione della Federazione. Quindi dopo aver incassato il ko la settimana scorsa per 20-0 contro il Valorugby Emilia, al Viadana in questa occasione dovrebbe essere riconosciuta la vittoria per 20-0 e 5 punti in classifica. «Il contrario del turno precedente – commenta il presidente Giulio Arletti – Peccato, speravamo di giocare. Noi, nonostante la situazione di emergenza, eravamo pronti. Anche perché siamo fermi da un mese e abbiamo bisogno di ritrovare il campo». Tra l’altro sembrava ormai tutto deciso, con un accordo verbale tra le due squadre. I due allenatori avrebbero messo in campo tutti i giocatori disponibili tra prima squadra, cadetta e U19 in modo da riuscire a giocare. Più che lo score, è importare ora mettere minuti nelle gambe a tutti i giocatori. Poi invece altri positivi in casa Mogliano e da qui la richiesta di rinvio. «Spiace – prosegue il presidente – ma oggi (ieri, ndr) ci è arrivata la comunicazione del Mogliano. Non possiamo far nulla. Dovrebbe essere così anche in Top 10: chi rinuncia perde a tavolino; invece ci sono due pesi e due misure. In più servirebbe accorciare la quarantena. Andare avanti così è difficile, con troppa gente ferma che non può allenarsi. Speriamo di poter giocare sabato». Sulla stessa linea d’onda il gm Ulises Gamboa: «La scorsa settimana abbiamo fatto il possibile per scendere in campo. Tutta la nostra buona volontà non ha ottenuto l’effetto sperato e abbiamo dovuto rinunciare. Questa settimana abbiamo fatto il possibile per costruire un organico con un certo numero di atleti, inclusi i Caimani. La voglia di giocare era tanta, ma il Mogliano ha avuto problemi che lo hanno indotto a rinunciare. Spiace restare ancora fermi: aumenteremo comunque l’intensità degli allenamenti in questi giorni perché abbiamo la ferma volontà di giocare la prossima settimana allo Zaffanella l’ultima gara della Coppa Italia contro Piacenza. Match utile per preparare la sfida della seconda di ritorno nel Top Ten a fine mese a Padova, con l’imbattuta capolista Argos Petrarca. Per quel che concerne possibili rinforzi, con i georgiani stiamo ancora parlando per il pilone. Stiamo seguendo qualche atleta del Pacifico del Sud, ma come spesso accade alla fine preferiscono giocare in Francia. Il mercato d’oltralpe offre e attira di più rispetto all’Italia, anche sotto l’aspetto economico.