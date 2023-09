Cade in pista e batte la testa: paura per un centauro a Viadana

VIADANA Doveva essere un pomeriggio spensierato e divertente invece ha rischiato di finire in tragedia quanto accaduto nella giornata di ieri in un noto circuito di moto di Viadana: un uomo di 39 anni, mentre si trovava sulla pista di via Guido Rossa a bordo di una moto è improvvisamente scivolato ribaltandosi e battendo con il capo a terra. Ad assistere alla scena gli amici del 39enne giunti anch’essi all’interno del centro sportivo per trascorrere un pomeriggio in compagnia. A tal proposito, secondo le primissime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe scivolato dalla moto autonomamente. Ciononostante, sul posto è immediatamente giunto il personale di soccorso che ha prestato cura al 39enne, lo stesso sebbene lo spavento iniziale, non si troverebbe in pericolo di vita. Secondo alcuni testimoni infatti, l’uomo anche dopo la caduta sarebbe rimasto cosciente.