Calcio Serie C – Mantova, il tempo dei regali è terminato. Fuori l’orgoglio per centrare la salvezza

Mantova Dopo il day off di ieri, per il Mantova riparte oggi una nuova settimana di lavoro in vista del prossimo impegno di campionato contro la Juve Next Gen al “Martelli”. Una settimana per cancellare se possibile quella appena conclusa, in cui il Mantova ha raccolto solo bocconi amari. Tre sconfitte pesantissime con 8 gol subiti e 3 segnati. Risultati che mantengono la squadra virgiliana nei bassifondi di una classifica che fa paura da inizio stagione. Troppe lacune, troppi regali agli avversari. Nel frattempo dietro c’è chi insegue. Il tempo a disposizione dei biancorossi è pochissimo: un mese. Adesso davvero deve arrivare una svolta decisiva, perché la situazione potrebbe precipitare ulteriormente, sia in classifica, ma anche sull’aspetto mentale di una squadra frastornata dalle batoste.

Lo ha detto anche mister Mandorlini al termine della gara di Salò: da domenica con la Juve iniziano una serie di partite importanti contro squadre invischiate nella zona calda della classifica e squadre che si trovano nel limbo tra la zona salvezza e i play off. Situazioni ancora tutte da definire ed è troppo presto per fare pronostici sull’esito di questo campionato. Almeno sul fondo della classifica.

In casa Mantova tutti dicono di crederci ed è giusto che sia così. Ci sono ancora margini perché la squadra possa salvarsi direttamente, ma serve un sussulto che possa dare una scossa decisiva in questa volata finale. I 4 punti conquistati nelle prime due gare della gestione Mandorlini sembravano dare ottimi segnali: poi di nuovo l’inferno. Anche la dirigenza ha provato a dare uno scossone con parole pesanti per toccare l’animo dei giocatori. Per come ha parlato Bocalon a fine gara domenica, evidentemente il messaggio è stato recepito. Certo, contro la capolista era difficile ottenere un buon risultato, ma ora il Mantova non può più prestare il fianco agli avversari.

Gare complicate attendono i virgiliani, ma anche le altre pretendenti alla salvezza. Ecco, forse su questo fronte non è il caso di fare troppo affidamento su possibili passi falsi degli avversari (che sicuramente possono capitare), visto che il più delle volte, nei vari turni di campionato, dalle dirette concorrenti sono arrivati risultati sorprendenti. Il Mantova deve fare il suo, pensando esclusivamente a portare a casa il risultato. In qualunque maniera. Ha una settimana di tempo per cambiare passo e, soprattutto, ritrovare la via della vittoria.

Tommaso Bellini