Per le caserme di Suzzara lavori da oltre 150mila euro

SUZZARA – Due interventi di manutenzione per rendere gli edifici più funzionali, efficienti e meglio fruibili dal personale in servizio: sono quelli approntati, per un totale di oltre 150mila euro, dall’amministrazione comunale di Suzzara e rivolti alle caserme dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.

Alcuni giorni fa sono stati assegnati i lavori, per 80mila euro, alla caserma dei vigili del fuoco di via Fratelli Rosselli: sono previsti il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e condizionamento dei locali posti al primo piano e dei servizi igienici comuni posti al piano terra; è previsto inoltre l’adeguamento del trattamento dell’acqua fredda e della rete dell’acqua calda sanitaria. Attualmente i locali posti al primo piano, adibiti a letto, cucina mensa e palestra, e i servizi igienici comuni posti al piano terra, sono dotati di impianto di riscaldamento e raffrescamento costituito da una termoventilante che distribuisce nei diversi locali aria riscaldata o raffrescata con canali di mandata e bocchette. È inoltre prevista la realizzazione dell’impianto elettrico ad asservimento del nuovo impianto di riscaldamento/condizionamento e dell’efficientamento energetico del piano primo mediante l’installazione di plafoniere a led.

Ammonta invece a 75mila euro l’intervento di manutenzione edilizia alla caserma dei carabinieri di viale della Libertà: opera necessaria al fine di riconfigurare gli spazi interni e adeguarli alle necessità del personale militare, oltre all’esigenza di analizzare eventuali carenze strutturali dell’edificio. È stata pertanto affidata l’attività di progettazione per la verifica pertinente la vulnerabilità sismica dell’immobile e l’individuazione di eventuali carenze strutturali. Successivamente all’approvazione del progetto esecutivo, si procederà all’indizione della gara per la realizzazione dei lavori e, a seguito dell’individuazione dell’operatore economico che realizzerà l’intervento, avrà inizio la fase di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché emissione del certificato di regolare esecuzione.