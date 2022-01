Calcio serie C – Il ds Battisti: “Il Covid rallenta il mercato. Ma il Mantova ne uscirà rafforzato”

MANTOVA In viale Te si vive alla giornata su tutti i fronti. Sia per le questioni di campo, con la speranza che lo spogliatoio possa ripopolarsi in poco tempo, e anche sul mercato. Sì, perché il Mantova, come promesso, farà di tutto per rinforzare la rosa presa in mano da Galderisi dopo l’esonero di Lauro. Il ds Alessandro Battisti attende il momento giusto per affondare i colpi.

Direttore, partiamo dal campo. Situazione davvero complicata…

«Fa parte del momento che stiamo vivendo. Una situazione complicata per noi: bisogna stringersi, trovando le risorse per andare avanti. Faccio i complimenti al nostro dottore, Ballardini, per la gestione e l’organizzazione dei protocolli».

Società in balia di un calcio che ancora una volta ha dimostrato di non sapersi gestire?

«Il problema è che manca un rapporto tra lo Stato e l’apparato sportivo. Occorre avere delle regole chiare uguali per tutti, che possono essere garantite con un raccordo tra il Governo e la federazione. Ma tutto questo andava fatto con largo anticipo, perché si poteva immaginare che i casi potessero esplodere di nuovo».

Grande marasma anche nella massima serie, mentre in Lega Pro si va verso un secondo rinvio. Scelta giusta?

«E’ una questione di buonsenso. Una decisione che troverà concordi tutte le società. E’ necessario dare alle squadre la possibilità di preparare le partite. Penso non sia un problema far slittare il calendario e non rinviare le partite. Si andrebbe a ingolfare il calendario».

Il Covid quanto sta influendo sulle trattative?

«Tanto. Già è difficile fare mercato e gennaio, adesso ancora di più. Inoltre noi dobbiamo rinforzare il reparto offensivo e quello degli attaccanti: è un mercato particolare. Il fattore Covid aumenta il rallentamento, perché ci sono giocatori e agenti in quarantena e incontrarsi è difficile. Inoltre si andranno a giocare molte partite in turni infrasettimanali: le squadre ci penseranno parecchio prima di far partire dei giocatori perché devono trovare un sostituto».

Non sarebbe il caso di spostare anche il termine delle trattative?

«Sarebbe opportuno, ma non penso che possa avvenire».

Il mercato del Mantova a che punto è?

«Noi manterremo la promessa e usciremo da questo mercato con dei rinforzi. C’è stato un cambio in panchina e le idee sono cambiate. Andremo a rafforzare il reparto offensivo con due giocatori. Poi vedremo se ci saranno altre opportunità».

Tommaso Bellini