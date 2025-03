Rugby giovanili – L’U18 del Viadana travolge Biella (32-6) e vede i play off. Vola anche l’U14

VIADANA Fine settimana ricco di emozioni per le giovanili del Rugby Viadana, con tutte le categorie impegnate in campo tra sfide di campionato e tornei prestigiosi. A spiccare è il successo dell’Under 18, che domina il Biella, ma anche l’Under 14 continua il suo percorso di crescita con un’altra vittoria.

Dopo una lunga attesa, l’Under 18 è tornata a giocare davanti al pubblico dello Zaffanella e lo ha fatto nel migliore dei modi, imponendosi con un netto 32-6 sul Biella. Una prova di forza che conferma la crescita della squadra, capace di ribaltare il pareggio dell’andata grazie a un gioco solido e a una maggiore sicurezza nelle scelte. Il match si apre con un botta e risposta su calcio piazzato tra Bertorello e Biella (3-3), ma i gialloneri prendono il largo con le mete di Guerrera, Pallottino, Bertorello e Cecchini, trasformate dallo stesso Bertorello, fino al 32-6 finale. Soddisfatto il tecnico Bronzini: «Finalmente siamo tornati a giocare in casa e lo abbiamo fatto con una grande prestazione. La partita non era scontata, visto il pareggio dell’andata, ma abbiamo imposto il nostro gioco dimostrando fiducia e sicurezza. Qualche imprecisione ci ha impedito di concretizzare ancora di più, ma il potenziale c’è. Ora ci aspettano tre partite fondamentali per centrare l’accesso ai play off. Avanti così!».

Continua il buon momento dell’U14, che supera i Lyons con il punteggio di 36-15. I gialloneri dominano nel primo tempo, ma mostrano qualche difficoltà nei punti d’incontro e nei cambi di ruolo nel secondo. «Abbiamo controllato la partita – commenta il tecnico Covanti – nonostante alcune difficoltà. Bravi tutti, continuiamo a imparare».

Ottime prestazioni anche per i più piccoli, dall’Under 6 all’Under 12, che hanno affrontato con carattere e spirito di squadra i tornei di Milano e Colorno.