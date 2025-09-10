Rugby – Michela Merlo, nuovo ruolo nello staff azzurro

MANTOVA Una nuova sfida azzurra attende Michela Merlo, ex giocatrice ed allenatrice del Rugby Mantova, nello staff della Nazionale femminile ai Mondiali da poco terminati. «Essere nello staff tecnico della Nazionale è un’occasione formativa straordinaria – spiega -. Grazie alla Gallagher Academy di World Rugby ho avuto strumenti e opportunità che mi hanno permesso di crescere. Dopo il Mondiale in Inghilterra, inizierò un nuovo percorso come tecnico formatore d’area, occupandomi di scouting e formazione tra Lombardia ed Emilia, e sarò anche assistente allenatrice della mischia U20 femminile. È un sogno che si realizza». Michela ha lasciato una traccia indelebile a Mantova, è stata ed è un esempio, non solo come atleta e allenatrice, ma anche come mamma che ha saputo inseguire la propria passione conciliandola con la vita familiare. E proprio con lei, protagonista del primo episodio, si aprirà la nuova campagna social “Noi Siamo Mantova”, un progetto che prevede la realizzazione di sei mini-documentari dedicati a figure chiave della storia del club cittadino.