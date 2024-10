Rugby Serie A Elite – Buona la prima per il Viadana: con le Fiamme arrivano 5 punti (28-15)

VIADANA Viadana inizia con il piede giusto la sua stagione, battendo le Fiamme Oro in una partita combattuta fino all’ultimo quarto. I gialloneri conquistano il bonus grazie a quattro mete, ma la prestazione è stata segnata da alcune imperfezioni, soprattutto in touche e in attacco, dove un po’ di frenesia ha impedito di chiudere prima la partita. Nonostante queste sbavature, la squadra di Locatelli ha compiuto la sua missione nella prima giornata.

Il match è iniziato con Viadana che ha preferito andare in touche piuttosto che cercare i pali, una scelta che ha pagato con la meta di Dorronsoro, nata da una rolling maul. Roger ha mancato la trasformazione, ma si è rifatto poco dopo con un calcio piazzato. Le Fiamme Oro hanno risposto con tre punti dal piede di Canna. Nel primo tempo si sono visti due cartellini gialli, uno per parte, e qualche errore in touche, con le “torri” capitoline più efficaci. Tuttavia, la mischia di Viadana ha mostrato maggiore incisività.

Nel secondo tempo, Canna ha riportato in vantaggio le Fiamme Oro, ma Viadana ha replicato con un’altra meta, questa volta firmata da Denti, che si è distinto come un vero impact player. Nonostante alcuni errori di handling, Viadana ha chiuso la partita con la meta del bonus di Casasola nei minuti finali. Prima di quella meta, Canna aveva mantenuto vive le speranze capitoline con un preciso drop.

La prestazione complessiva di Viadana è stata buona, soprattutto nel secondo tempo, dove i cambi hanno mantenuto alto il livello di gioco. Tuttavia, ci sono aspetti da migliorare, soprattutto nella gestione del primo tempo. Il premio di Player of the Match è andato a Locatelli, che si è distinto per il lavoro difensivo e l’efficacia nei contatti e nelle collisioni, guadagnando metri preziosi con il pallone.