Rugby Serie A Elite – Domenica c’è Viadana-Petrarca. Marchiori: “Noi pronti per giocarcela”

VIADANA Sabato il grande appuntamento col test match Italia-Francia U20. Ma il week-end da sballo dello Zaffanella di Viadana vivrà un’altra giornata di gloria domenica, con lo scontro al vertice del campionato di Serie A Elite. I gialloneri di Gilberto Pavan, campioni d’inverno, ospitano alle14.30 il Petrarca Padova di Andrea Marcato, terzo in classifica. Tra i veneti figurano tanti ex: dall’assistente allenatore Victor Jimenez a Giacomo Bonfiglio, Joey Caputo, Enrico Ghigo, Thomas Montilla, Mariano Romanini, senza dimenticare il mantovano Riccardo Brugnara che a Viadana ha giocato nelle giovanili. Il Viadana ha guadagnato la vetta proprio nell’ultima gara disputata, grazie al successo casalingo nel derby col Colorno per 28-19 e alla contemporanea battuta d’arresto interna di Padova per 12-10 col Rovigo campione d’Italia. Il Petrarca sbarca a Viadana staccato di due lunghezze dai gialloneri. All’andata il match si chiuse in perfetta parità (27-27), ma Viadana avrebbe potuto anche imporsi.

Della sfida di domenica parliamo con Juan Cruz Marchiori, che gioca in seconda linea. Juan Cruz è nato a Venezia, ha giocato nel Los Tordos Menzoza, Cus Torino, Settimo Torinese, Ivrea, poi al Petrarca. Si tratta quindi dell’ennesimo ex. «Con la prima squadra ho disputato solo delle amichevoli – spiega – . Ho giocato nella squadra cadetta impegnata in Serie A. A Viadana sono arrivato in estate, mi trovo comunque molto bene. Ho avuto modo di giocare anche nei Caimani. Il nostro primato nella Serie A Elite? Se mi avessero fatto la domanda prima che iniziasse il torneo, avrei risposto che sarebbe stato bello. Ora però il primo posto è realtà. Sino ad ora abbiamo fatto molto bene, siamo al giro di boa e domenica si riparte col Petrarca». Un avversario che non ha bisogno di presentazioni: «Conosciamo tutti i valori del Petrarca: è una squadra da temere sotto tutti i punti di vista. Ce l’aspettiamo motivata, anche perchè viene da una sconfitta e farà il possibile per riscattarsi. Quando poi affronti la capolista, aumenti sforzi e impegno. Insomma, sarà durissima. Noi comunque già all’andata andammo vicini all’exploit. Speriamo di ripetere quella bella prestazione e magari questa volta uscire vincitori. Servirà la massima attenzione, senza cali di tensione, cercando di non concedere spazi e vantaggi ai nostri avversari. Il Viadana può farcela, e noi ce la metteremo tutta».