Calcio Eccellenza – Castellana, Befana in anticipo: ecco Aceti e Omorogieva

CASTEL GOFFREDO La Castellana ufficializza due affari, completando di fatto la rosa da consegnare a mister Giovanni Arioli in vista del girone di ritorno. Annunciati ieri i colpi Luca Aceti, esterno a tutta fascia classe 2003 ex Brescia e Feralpisalò e Dennis Omorogieva, attaccante esterno o seconda punta classe 1997 proveniente dal Castiglione. Si tratta del terzo e del quarto botto del mercato di riparazione dopo il portiere Tognazzi e il centrocampista offensivo Bignotti. A partire erano stati il portiere Lancini, il centrocampista David Thai Ba e la punta Minelli.

«Abbiamo completato la squadra con le figure che ci servivano – spiega il dg Alessandro Novellini -. Ci siamo aggiudicati Omorogieva, una punta dalle qualità che ci faranno sicuramente comodo nella seconda parte di stagione e Aceti, un esterno in quota con caratteristiche congeniali al modulo di mister Arioli. Si aggiungono agli arrivi di Tognazzi, un portiere che conosce perfettamente la categoria e un elemento talentuoso come Bignotti. Aspettiamo anche gli infortunati Orlandini e Chiarini, che rientreranno a metà febbraio. Abbiamo lavorato con impegno, al 110%, sul mercato e ora ci aspettiamo di venire ripagati dai risultati. Sono sicuro che la Castellana non è quella che si è vista nelle ultime dieci partite del girone di ritorno. E parlo principalmente dei risultati, perché le prestazioni, salvo rari casi, non sono assolutamente mancate».

«C’è comunione d’intenti con il tecnico e la squadra – prosegue Novellini – e sono convintissimo che ritroveremo la strada persa nel girone di ritorno. Dobbiamo volerlo e meritarcelo: abbiamo le carte in regola per rivedere la squadra che ha fatto bene ad inizio campionato. Non sono solito appellarmi alla fortuna e agli arbitraggi, chi mi conosce lo sa. Ma alcune partite, come quelle con Pavonese, Ciliverghe e Cazzagobornato, hanno visto direzioni non all’altezza, che ci hanno fortemente penalizzato. Siamo la squadra che si è vista fischiare contro più calci di rigore e al contempo non ce ne hanno concessi di clamorosi. Le immagini stanno lì a dimostrarlo. Ma in ogni caso dobbiamo essere noi gli artefici delle nostre fortune, quindi continuiamo a lavorare a testa bassa». Domani al Don Aldo alle 19.30 il match con la Voltese di Seconda Categoria, stesso orario e campo mercoledì prossimo per l’altro test con il Casaloldo, prima del ritorno in campo il 14 gennaio sul campo dello Scanzorosciate.