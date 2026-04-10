Rugby serie A Elite – Fernandez Gil carica il Viadana: “In tre gare ci giochiamo tutto“

Viadana Il Rugby Viadana entra nella fase cruciale e conta i disponibili, i tempi di recupero e come modulare i vari giocatori per il rush finale che si preannuncia adrenalinico e tutto fuorché scontato nell’esito finale. E cresce l’attesa per il big match di domani allo Zaffanella con Rovigo. Tra gli indisponibili potrebbe iniziare ad avvicinarsi al campo il terza linea Thiago Fernandez Gil.

Ciao Thiago, la squadra del Viadana si trova ad affrontare una corazzata come Rovigo con tanti indisponibili. Tu come stai?

«Molto bene, sono contento di essere tornato ad allenarmi e di essermi ormai ripreso dall’infortunio accaduto lo scorso 3 marzo: voglio essere pronto ad aiutare la squadra, se ce ne sarà bisogno».

La sfida con Rovigo è sempre molto sentita e ci si aspetta uno Zaffanella colmo di tifosi. Cosa ne pensi?

«Contro Rovigo è sempre speciale, per quanto sono impegnative le partite e per l’intensità con cui si giocano; speriamo che venga tanta gente a sostenere la squadra e sia con noi in questa partita super importante».

Nelle prossime tre gare ci si gioca l’intera stagione e piano piano qualche giocatore recupera; chi sta iniziando a lavorare con più intensità perché è pronto a tornare in campo?

«Queste ultime partite potrebbero definire il nostro futuro nei play-off; quindi, le stiamo preparando con grande intensità. Per fortuna ci sono giocatori molto importanti come Andrea Bronzini, che sta tornando dal suo infortunio, e Ignacio Dorronsoro, assente la settimana scorsa, e sono già di nuovo a disposizione della squadra»

L’andata al Battaglini è stata una delle partite più entusiasmanti del campionato. Cosa ricordi di quella vittoria?

«La partita d’andata in casa loro è stata un grandissimo incontro; quello che mi è più rimasto impresso degli ultimi 10 minuti è soprattutto la grande intensità difensiva senza commettere infrazioni e il fatto di aver recuperato il pallone per poter vincere».

Alessandro Soragna