Calcio 1a Categoria – La Poggese annuncia i colpi Martina e Scappi. “Si punta ai play off”

Poggio Rusco Campagna acquisti conclusa per la Poggese, neopromossa in Prima Categoria, con l’inserimento, nell’organico affidato al confermato mister Emanuele Negrini, del centrocampista Federico Scappi e dell’attaccante Patrick Martina, che arrivano dal Fabbrico. Si tratta di due giocatori di spessore che hanno fatto la categoria superiore e che seguono in ordine di tempo gli innesti recenti di Recchia (ex Serenissima) e Marangi (ex Castellana), senza dimenticare gli acquisti in precedenza di Bacchiega, Zambelli, Perdichizzi e Fincatti. «Per ora ci fermiamo qui – annuncia il presidente Armando Castellano – al momento il mercato è chiuso, più avanti penseremo ad apporre eventuali correttivi alla riapertura di dicembre. Dopo certi acquisti non ci possiamo ovviamente nascondere: l’organico è di qualità. Crediamo molto anche nello zoccolo duro dei confermati. A questo punto vogliamo lottare per le prime posizioni».

Mister Emanuele Negrini fa eco al patron: «Con gli innesti di Scappi e Martina – dice – l’obiettivo è centrare i play off. Siamo tanti, soprattutto in attacco, ma sapremo gestire tutte queste alternative».