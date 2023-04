Calcio a 5 Serie A2 – Il Mantova riceve una lezione dalla prima della classe

Genzano Il Mantova si arrende alla capolista Ecocity, ma è una sconfitta indolore visto che la qualificazione ai play off era già in cassaforte da una settimana. Mister Milella ha approfittato dell’occasione per dare spazio a chi finora ne ha avuto meno e concesso un turno di riposo all’acciaccato Cabeca. La squadra biancorossa è comunque rimasta in partita nel primo tempo, salvo calare alla distanza fino al definitivo 6-0.

Risultati 29ª giornata: Prato-Active Network 1-3, Eur-Città di Massa 3-5, Lazio-Italpol 2-1, Ecocity Genzano-Mantova 6-0, Sporting Hornets-Modena Cavezzo 8-2, Futsal Cesena-Roma C5 9-1, Cus Molise-Todis Lido di Ostia 1-6.

La classifica: Genzano 68, Lido di Ostia 65, Cesena 48, Lazio 43, Active Network e Mantova 42, Cus Molise 35, Roma C5 e Sporting Hornets 34, Modena Cavezzo 31, Italpol 24, Eur 20, Città di Massa 12, Prato 4.