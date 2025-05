Rugby Serie A Elite – La finale scudetto è Viadana-Rovigo. Pavan: “Guardiamo a noi stessi”

VIADANA La finale scudetto del 31 maggio sarà Viadana contro Rovigo, con i Bersaglieri usciti trionfanti dal doppio derby d’Italia con il Petrarca Padova. La gara di ritorno è stata avvincente e tiratissima e alla fine ha visto esplodere di gioia il “Battaglini” dopo un drop di Thompson all’80’ che ha sigillato il passaggio in finale dei padroni di casa dopo i calci a bersaglio di Lertora, eletto player of the match (25-16). Rovigo ha mantenuto i nervi saldi giocando in modo cinico e ribaltando l’esito del primo atto che era stato appannaggio del Petrarca (13-8), pur rimanendo la qualificazione per l’esiguo vantaggio dei patavini di soli cinque punti dopo l’andata. La curiosità riguarda i due allenatori finalisti, con Gilberto Pavan e Davide Giazzon, rispettivamente sulle panchine del Rugby Viadana e della Femi-Cz Rovigo che hanno avuto un passato da giocatori con la stessa maglia. «Sì – conferma coach Pavan – abbiamo giocato insieme a Parma, ma anche a Viadana con la franchigia degli Aironi in qualità di permit player. La differenza tra le due squadre dal punto di vista tecnico e tattico? Il Petrarca è molto quadrato e prende pochi rischi, Rovigo è capace di fiammate, ma conta poco contro chi giochiamo. Studiamo bene e lavoriamo in queste due settimane, ma soprattutto guardiamo solo a noi stessi. Sarà fondamentale, tra le altre cose, il kicking game in cui noi siamo attrezzati, ma anche loro hanno ottimi calciatori come mostrato al Battaglini con un Lertora come opzione ulteriore. Noi confidiamo molto in noi stessi e nel supporto del nostro splendido pubblico, un fattore che si è dimostrato decisivo».

Ricordiamo che i biglietti per la finale che si svolgerà allo stadio “Lanfranchi” di Parma saranno in vendita da oggi alle ore 17 sulla piattaforma “Ticketone” (federugby.ticketone.it). La sfida sarà in diretta su Rai 2.